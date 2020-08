Sanluri si prepara per il rientro a scuola degli studenti il 22 settembre

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.



Sarà una campanella speciale quella che suonerà a metà settembre e che sancirà il rientro a scuola in presenza per tutti gli studenti. Al fine di garantire che tutto sia pronto per l’occasione, nelle ultime settimane si susseguono incontri e riunioni tra “gli addetti ai lavori.A Sanluri si è svolta una riunione organizzata dall’Istituto comprensivo e Comune con i rappresentanti di classe. Da alcuni mesi, personale scolastico e tecnici del comune sono al lavoro, metro alla mano, a studiare planimetrie e recuperare quanti più spazi possibile.La situazione ad oggi è la seguente: ritorno a scuola per tutti il 22 settembre, l’anno scolastico seguirà gli orari di ingresso e uscita degli anni scorsi. Non ci saranno accessi scaglionati perché tutti gli edifici hanno più ingressi sfruttabili.Nei prossimi giorni saranno effettuati lavori per 141 mila euro provenienti da fondi Comunali, regionali e statali che permetteranno di completare e realizzare gli interventi necessari per il rientro in sicurezza di bambini e ragazzi. Il servizio mensa sarà garantito, probabilmente con doppi turni.