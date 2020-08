Sette roghi nell'isola: in azione l'elicottero della Forestale

Fiamme a Burgos, Loiri Porto San Paolo, Narbolia, Carbonia, Nurri e Villacidro

CAGLIARI. Sono una trentina gli incendi registrati in Sardegna oggi 7 agosto. Di questi, sei hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale: Un elicottero si è alzato in volo per spegnere le fiamme nelle campagne di Burgos ( Sassari) mentre un altro ha volato sopra Narbolia ( Oristano), in località «Sas Arenas» dove il fuoco ha percorso una piccola porzione di pineta.

Incendio anche a Loiri Porto San Paolo, in Gallura,dove è andata in fumo una superficie di circa 4.000 mq di pascolo. Due ettari di aree agricole sono andate distrutte nelle campagne di Carbonia, nel Sulcis, mentre due elicotteri sono intervenuti a Nurri (Sud Sardegna) in località «Nuraghe Is Cangialis». Infine fiamme anche a Villacidro, sempre nel Sud Sardegna.