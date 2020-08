Cagliari, addio al vecchio campo di calcio: in via Pessagno arriva il nuovo skate park

Addio al vecchio campo di calcio. In via Pessagno, nel polo sportivo di Monte Mixi, a pochi passi dallo stadio Sant’Elia, nascerà il nuovo skate parke.

Il campo, da tempo in disuso, avrebbe dovuto trasformarsi in spazio per il padel. Ma per questa disciplina il Comune sta optando per via S’Arrulloni e Monte Urpinu e così la giunta Truzzu ha scelto di realizzare lo skate park in via Pessagno

Sono arrivate tante richieste per un nuovo impianto rotellistico per lo skate, per la realizzazione di un impianto di Skate Park di alto livello che possa accogliere attività agonistiche di livello internazionale. Lo skateboarding, del resto, è stato riconosciuto sport olimpico con l’annessione alle prossime Olimpiadi di Tokyo e in città ci sono migliaia di “skaters”. Alcuni atleti cagliaritani hanno vinto prestigiosi tornei internazionali, ma nonostante questo a Cagliari non c’è uno “skate park” a norma, e così i praticanti sono costretti ad allenarsi nelle strade e nelle piazze della città creando disagi per la sicurezza e l’ordine pubblico oppure ad allenarsi negli impianti dell’hinterland (Assemini, Uta, San Sperate e Sinnai).

Anche perché nell’ambito del complesso sportivo di Monte Mixi l’impianto di avviamento allo skate board di via degli Sport è stato demolito in quanto non a norma e l’area in è stata incamerata nell’impianto di pattinaggio, i cui lavori sono terminati nel mese di giugno 2020.

E nello stesso complesso sportivo di Monte Mixi risulta libera e non ancora assegnata l’area dell’ex “Campo di calcio in terra battuta di via Pessagno”. La realizzazione dello Skate Park in via Pessagno, nell’adiacente area dell’impianto della pista di Pattinaggio, consentirebbe la creazione di un polo sportivo per gli sport rotellistici di alto livello internazionale.

Così l’amministrazione ha deciso. Niente padel, ma skate park in via Pessagno. Un impianto destinato ad accogliere attività agonistiche di livello internazionale.

La decisioni ha già scatenato polemiche. Un po’ perché uno skate park era previsto in via dei Valenzani nell’ambito della lottizzazione della coop Cento e anche perché in via Pessagno era previsto uno spazio da destinare agli sport paralimpici.

L'articolo Cagliari, addio al vecchio campo di calcio: in via Pessagno arriva il nuovo skate park proviene da Casteddu On line.