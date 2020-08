India: aereo fuori in pista in Kerala, 2 morti

Incidente probabilmente causato dalla forti piogge

(ANSA) - NUOVA DELHI, 07 AGO - Un aereo dell'Air India che proveniva da Dubai è uscito fuori pista, probabilmente per le forti piogge, all'aeroporto di Zozhikode, in Kerala, nel sud dell'India. Secondo i media a bordo viaggiavano 191 persone: almeno due sarebbero morte mentre ci sarebbero 40 feriti, riferiscono le stesse fonti locali. Tra le vittime anche il pilota. Il velivolo si è spezzato in due tronconi. Non era un volo di linea ma stava rimpatriando gli indiani bloccati all'estero dalla pandemia di coronavirus. I voli internazionali da e per l'India sono stati fermati fino al 31 agosto. (ANSA).

