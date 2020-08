A San Giovanni di Sinis stasera l’afrojazz con i C’mon Tigre 

La ventiduesima edizione di Dromos Festival approda oggi – venerdì 7 agosto – a San Giovanni di Sinis, dopo le prime tappe a Ortueri, Mogoro, Oristano e Bauladu. Stasera appuntamento alle 21 nella piazza centrale del borgo nella marina di Cabras. Aprirà la serata il concerto di mumucs, progetto della cantante e musicista oristanese Marta Loddo, che in questa edizione di Dromos ha anche il compito di introdurre le serate. Armata di loop station ed effetti, mumucs si muoverà tra improvvisazione, rock ed elettronica, elementi che ne caratterizzano le composizioni, eseguite unicamente dalla voce che man mano si moltiplica e si trasforma.

A seguire, alle 22.30, uno degli appuntamenti più attesi del festival, con i C’mon Tigre, duo abile a muoversi fra tradizione e sperimentazione, intorno al quale ruota ogni volta un collettivo di musicisti di varia provenienza. Salpando dal bacino del Mediterraneo, e lasciandosi guidare dalla fascinazione per l’Africa e il Medioriente, i C’mon Tigre danno forma a un linguaggio inedito, originale, che sfugge alle etichette. Nel 2014 riscuotono il favore del pubblico con il primo omonimo album (pubblicato per la Self Release) che li porta a suonare nei principali club e festival italiani ed europei. È dell’anno scorso, invece, “Racines” (BDC, 2019), secondo lavoro in studio, fatto di commistioni con il jazz, l’afrojazz, le ritmiche dell’hip hop, il funk, la disco anni ‘70.

In questa tappa sarda, i C’mon Tigre (voce, elettronica, chitarre) saranno affiancati dai musicisti Mirko Cisilino alla tromba, Giuseppe Scardino al sassofono, Pasquale Mirra al vibrafono e Federico Scettri alla batteria. L’ingresso al concerto costa 15 euro più prevendita (posti limitati, biglietteria circuito Box Office).

Chiuderanno la serata le note del dj set di De Li Soul, alter ego di Mario Delitala, che accompagnerà il popolo del festival con le sue selezioni musicali che spaziano dall’afrobeat al jazz, dal funk al blues, dalla bossa nova alla cumbia.

Dromos vivrà la sua seconda serata nella marina di Cabras anche domani, sabato 8 agosto, sempre con un nuovo concerto di mumucs, alle 21, che stavolta farà da preludio al progetto Giornale di bordo (biglietti già esauriti per questo evento). Sul palco l’esplosività e la poliedricità di tre musicisti sardi del calibro di Antonello Salis (fisarmonica e pianoforte), Gavino Murgia (sassofoni) e Paolo Angeli (chitarra sarda preparata), che si fonderanno con la potenza e la spiritualità del batterista afroamericano Hamid Drake.

Domenica 9 agosto, le atmosfere marine di San Giovanni di Sinis faranno da cornice anche al concerto di Tosca, unica tappa in Sardegna di “Direzione Morabeza”, il tour all’insegna del nono album della cantante romana, pubblicato lo scorso autunno.

Ma non è finita, perché il cartellone di Dromos riserva ancora due appuntamenti di spettacolo nel suggestivo borgo nella marina di Cabras: martedì 11 agosto con Beppe Severgnini, che presenta “Una stranissima primavera”, in cui condivide il palcoscenico con il cantante e musicista Carlo Fava; e il 22 agosto con Lella Costa, in scena con il monologo scritto da Franca Valeri “La vedova Socrate”, a calare il sipario sul festival.

Nelle serate di venerdi 7 e sabato 8 agosto gli spazi del festival saranno arredati in maniera differente rispetto ai precedenti appuntamenti: non ci sarà una platea, ma le sedie e i tavolini tipici di un jazz club, che permetteranno una più intima e raccolta fruizione dei concerti. L’acquisto di un biglietto dà diritto a un posto a sedere; sarà inoltre possibile prenotare un tavolo esclusivo chiamando il numero 331 844 6977 con la possibilità di cenare grazie al servizio proposto dal Ristorante da Attilio, che da Cabras si trasferisce a San Giovanni di Sinis (il menù si può consultare nel sito di Dromos). Sabato 8 e domenica 9 agosto, invece, è previsto un aperitivo con la degustazione dei vini “Attilio Rosè” e “I Giganti” offerti dalla Cantina Contini, e il “Lollòre” e il “Thálei” dalla Cantina Bingiateris.

Venerdì, 7 agosto 2020

