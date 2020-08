Cagliari, la ruota panoramica debutta tra polemiche e bagni di folla

L'attrazione permette di vedere la città da 45 metri d'altezza. Soddisfatto il sindaco ma c'è chi critica la posizione sul mare

CAGLIARI. Londra l'ha sistemata lungo il Tamigi, Parigi accanto alla Senna. E Cagliari, che di fiumi non ne ha, l'ha piazzata davanti al mare. È la nuova ruota panoramica del porto: ieri il primo giro alle 20.30 e l'inaugurazione. Assente il sindaco Paolo Truzzu, c'erano il vice Giorgio Angius e gli assessori Paola Piroddi (spettacolo) e Alessandro Sorgia (turismo). Una ruota che divide. Che a qualcuno non piace perché ad esempio - questo uno dei commenti su Facebook - non si armonizzerebbe con le facciate ottocentesche di via Roma e del palazzo municipale. E che invece altri apprezzano soprattutto per dare sostanza e senso alla città turistica che soprattutto in questo momento soffre per il post quarantena. Come dire: se serve, che male c'è. Battaglia anche politica tra maggioranza e opposizione. Tanto che il primo cittadino è intervenuto su Facebook per alcune precisazioni: «È una scelta dell'Autorità di sistema portuale, appoggiata dal Comune e pagata da un privato - ha spiegato Truzzu -. Può piacere o meno. Attirerà visitatori o no? Non lo so. Vedremo. Ma perché farne una questione di battaglia politica? A una certa sinistra cittadina, con il ditino sempre puntato, che in passato in via Roma ha portato eventi da sagra paesana, vorrei dire di farsene una ragione. La ruota gira».

