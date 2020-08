La scuola sarda riparte con 16 milioni: in arrivo i prof Covid

Il ministero distribuisce i fondi per il potenziamento degli organici. Saranno 900 tra docenti e amministrativi, licenziabili in caso di lockdown

SASSARI. Li hanno già ribattezzati “docenti Covid” o anche “super precari”; sono gli insegnanti che da settembre (si spera) saranno assunti con contratto a tempo determinato nelle scuole per fare fronte alle nuove esigenze determinate dall’emergenza sanitaria. Saranno cinquantamila in tutta Italia, all’isola ne spetteranno circa 900, ma il numero comprende anche una quota di personale amministrativo. I soldi – e questa era la notizia più attesa – ci sono: il ministero, attraverso il Decreto Rilancio, ha messo sul piatto poco meno di 900 milioni di euro e li ha distribuiti tra le Regioni sulla base di due parametri, il 50% per il numero degli alunni e il restante 50% in base al fabbisogno prospettato dagli uffici scolastici. La quota dell’isola è 16milioni e 160mila euro: saranno utilizzati per pagare gli stipendi del personale aggiuntivo dal 1 settembre e sino all’ultimo giorno di lezione, fissato in Sardegna per il 12 giugno, con l’eccezione delle scuole dell’infanzia che termineranno il 30 giugno. Ma su docenti e amministrativi pende la spada di Damocle di un nuovo lockdown: se le scuole dovessero essere chiuse in anticipo, per loro scatterebbe il licenziamento. Ecco perché sono chiamati super precari: nel loro caso vengono meno tutte le tutele garantite al personale scolastico, di ruolo e supplente.

