Monserrato, chiuso e poi sanificato il centro estivo per bambini: “Solo un virus stagionale, nessun allarme”

Riaprirà domani il campo estivo di Riu Saliu a Monserrato dopo la sanificazione degli impianti avvenuti oggi, anziché come di consueto avviene ogni domenica, dopo che uno dei piccoli partecipanti ha avuto la febbre. “Un banale virus stagionale” spiegano i responsabili che, come impongono le norme, ha fatto scattare il protocollo di sicurezza. Un giorno di chiusura, quindi, e la sanificazione degli impianti e da domani tutto riprenderà come di consueto. I bimbi potranno nuovamente giocare in piena sicurezza e godersi le ore di svago in compagnia grazie all ‘impegno congiunto degli Assessorati Politiche sociali e Pubblica istruzione del Comune di Monserrato, rispettivamente Assessore Mori e Boscu.





