Tir in fiamme sulla 131 dopo un incidente, traffico bloccato a Campeda

La strada è stata bloccata in direzione di Cagliari

SASSARI. Un tir, in seguito a un incidente, ha preso fuoco nella tarda mattinata di oggi, giovedì 6, sulla 131 all'altezza di Campeda. Sl posto, intorno alle 12.45, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Macomer. L’autoarticolato condotto da un autista di nazionalità moldava, viaggiava in direzione Cagliari. Per cause da accertare ha sbandato, ribaltandosi e intraversandosi lungo la carreggiata. A seguito dell’urto si è sviluppato un incendio nella parte anteriore dell’automezzo che ha interessato anche la vegetazione circostante. Il conducente del tir, che trasportava della frutta, ha riportato contusioni varie ma si è presentato ai soccorritori cosciente e non in pericolo di vita. Sul posto, oltre al 118 con il servizio di elisoccorso, è intervenuta la polizia stradale. Al momento la circolazione viene garantita su una sola corsia di marcia e sta giungendo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari una autogru per la rimozione del pesante autoarticolato.