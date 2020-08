Il festival Dromos stasera a Bauladu con un doppio concerto

Subito dopo, luci e amplificatori per il trio di Marino De Rosas, che – insieme a Fabrizio Leoni al contrabbasso e Pietro Zuddas alle percussioni – presenterà il suo album “Intrada”, pubblicato nel 2018 dall’etichetta discografica “Tronos Digital”. Un disco in cui flamenco e musica popolare della Sardegna si incontrano, dando vita a un lavoro intimo e delicato che affonda le sue radici nella memoria. La musica del chitarrista olbiese sarà accompagnata, per l’occasione, dal video mapping di Massimo Dasara, tra fervide immagini del presente e suggestioni del passato.

Fonte: Link Oristano





