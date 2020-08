Cagliari, la favola del clochard Roberto Medas: dopo 13 anni in via Dante avrà una casa

Addio bivacco in via Dante. Roberto Medas, il clochard di 56 anni, che da 13 anni dormiva nella centralissima via dello shopping cagliaritano, ha trovato alloggio nel dormitorio di viale La Playa. E gli operai del servizio Igiene del suolo hanno lavato il marciapiede con l’idrogetto e rimosso la spazzatura. Ora Roberto andrà in viale La Playa per dormire e lavarsi, ma durante il giorno potrà rimanere nel “suo mondo” di via Dante, seduto su una sedia (unico elemento d’arredo rimasto delle precedente sistemazione).





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a