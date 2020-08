Anche Bendzius al lavoro con la Dinamo

Basket, i sassaresi di coach Pozzecco proseguono la preparazione a Olbia. Oggi l’assemblea di Lega con argomenti chiave

SASSARI. Eimantas Bendzius c’è, Jason Burnell sta per finire la quarantema, Vasa Pusica arriverà domenica. La seconda fase del precampionato della Dinamo si è aperta ieri con l’arrivo del gruppo biancoblù al Geovillaga.

Tutto ok per Bendzius. Rispetto agli effettivi che hanno lavorato per tutta la settimana scorsa ad Aritzo, coach Gianmarco Pozzecco e il suo staff hanno a disposizione anche Bendzius: l’ala lituana in mattinata si è sottoposta alle visite mediche eseguite dal Medical Dinamo Lab, che oltre ai consueti controlli di inizio stagione prevedono anche tampone e test sierologico per accertare la negatività al Covid-19. Per lui in entrambi i casi riscontri negativi. Classe 1990, 207 centimetri per 98 chilogrammi, Eimantas Bendzius è un’ala forte perimetrale dalla doppia dimensione, alla sua prima esperienza in Italia: arriva dal Rytas Vilnius dove ha chiuso la stagione con 12 punti e 4 rimbalzi di media in Eurocup e 10.7 punti conditi da 4.3 rimbalzi nel campionato lituano.

Il gruppo cresce. La comitiva sassarese, che sarà di stanza in Gallura per oltre due settimane, è cresciuta anche per l’arrivo di alcuni giovani: oltre a Marco Antonio Re, già presente in Barbagia, sono stati aggregati alla prima squadra anche Cristian Martis e Luca Sanna. A metà settimana dovrebbe essere operativo Jason Burnell, in quarantena da una decina di giorni, che sta comunque continuando a lavorare individualmente. In attesa di notizie dagli Usa per quanto riguarda Tillman, il club biancoblù ha comunicato che Pusica arriverà domenica. L’esterno serbo nei giorni scorsi si era spostato per gli allenamenti in Croazia, dunque al suo arrivo potrà unirsi ai compagni svolgendo il doppio test, ma senza necessità di mettersi in quarantena.

La nuova stagione. In attesa che la Fip definisca i protocolli per lo svolgimento dell’attività agonistica nella nuova stagione, i nodi principali restano due: la parte relativa alla prevenzione e ai controlli sanitari e, soprattutto quella che riguarda l’accesso del pubblico agli impianti. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti a vari livelli che hanno coinvolto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, la Fip e la Lega. Le società continuano a sperare in un progressivo ritorno alla normalità, ma alcune di queste (ieri Brescia, nei giorni scorsi le due bolognesi) hanno già fatto sapere che in caso di gare a porte chiuse non scenderanno in campo. Una bella gatta da pelare per tutti, con Spadafora che nel frattempo si è visto bocciare il decreto attuativo sullo sport e con l’assemblea di Lega in programma per oggi che si annuncia decisamente animata.



Fonte: La Nuova Sardegna