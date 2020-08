Mattine d’estate in piscina (gratis) per i bambini di Villaurbana

Di pomeriggio invece si paga per nuotare ed è necessaria la prenotazione Un’estate in piscina per chi vive a Villaurbana: un tuffo e qualche bracciata in vasca aiutano, quando non c’è la possibilità di raggiungere le spiagge. “Non potendo organizzare come ogni anno le attività estive per bambini e ragazzi, il 4 luglio abbiamo deciso di aprire la piscina comunale”, spiega il sindaco Paolo Pireddu. “Senza colonie, campeggi e gite al mare, abbiamo dare questo importante servizio alla nostra comunità, venendo incontro specialmente ai più piccoli, che fra tutt hanno sofferto di più i mesi di chiusura totale e isolamento”.

Ovviamente, a causa delle disposizioni di sicurezza anti-covid da rispettare, l’accesso all’area della piscina comunale – affidata in gestione ad un’associazione sportiva – è limitato. Negli orari a pagamento, l’ingresso è consentito solo con l’iscrizione e la prenotazione tramite un’applicazione da installare sul cellulare (“App-palestre”, disponibile sia per Android sia per iOs). Deve prenotare chi vuole nuotare dal lunedì al venerdì fra le 15 e le 19, o il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per quanto riguarda invece le attività estive dedicate ai minori in piscina, queste sono gratuite e la prenotazione non serve. “Come amministrazione”, aggiunge il sindaco Paolo Pireddu, “abbiamo incrementato le ore da far passare in piscina ai più piccoli”. La vasca è tutta per loro dal lunedì al venerdì fino alle 15, secondo il calendario consultabile all’ingresso della piscina. Martedì, 4 agosto 2020 L'articolo Mattine d’estate in piscina (gratis) per i bambini di Villaurbana sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano