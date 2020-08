Iglesias, posizionato un gazebo come riparo dal sole fuori dagli uffici postali

Gazebo per ripararsi dal sole fuori dall’ufficio postale a Iglesias.

Da questa mattina è stato posizionato un gazebo dagli operatori comunali fuori dagli uffici postali di Serra Perdosa in modo tale che le persone in fila possano trovare riparo dal sole.

“Per via delle norme sul distanziamento sociale – spiega il sindaco Mauro Usai – tantissimi nostri concittadini sono costretti ad attendere il proprio turno sotto il sole cocente.

Sarà poco, ma l’attenzione di un amministratore locale ai problemi quotidiani dei suoi concittadini, ci impone di intervenire anche sulle piccole cose. Posizionando un gazebo, così, permetteremo di non sostare sotto il sole dando un minimo riparo all’ombra”.





