La movida sarda non ha paura del Covid, troppi senza mascherina

Molti locali senza distanziamento. I gestori: regole ipocrite, impossibile applicarle

SAN TEODORO. Tracciabilità di chi entra in discoteca che all’ingresso del locale dovrà lasciare nome, cognome e numero di telefono o dimostrare di aver scaricato sul cellulare l’app Immuni, e vigilanza sul rispetto del distanziamento con polizia locale e barracelli che andranno in giro per il paese dalle 2 alle 5 del mattino. Nel regno della movida notturna estiva, si corre ai ripari per fronteggiare il rischio assembramenti e scongiurare un’impennata nei contagi Covid. All’allarme a non abbassare la guardia rivolto a turisti e locali lanciato dal sindaco-medico di San Teodoro, Domenico Mannironi, ha fatto seguito ieri un vertice sulla sicurezza convocato dallo stesso primo cittadino, con forze dell’ordine e rappresentanti delle attività turistiche, per concordare maggiori controlli e provvedimenti anti Covid. Prima si è svolto il vertice con i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili urbani e della compagnia barracellare che operano nel territorio, poi, con gli operatori delle attività turistiche e alberghiere. Il sindaco insiste sul rispetto delle regole per garantire la salute pubblica: il problema da fronteggiare è il rischio assembramenti, soprattutto nelle discoteche e nei locali chiusi. Ma anche la poca attenzione rivolta al distanziamento nei supermercati o nei mercatini.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale