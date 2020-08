Milan-Cagliari, Giulini a sorpresa: “Zenga non verrà riconfermato”, in arrivo Di Francesco

Milan-Cagliari, Giulini a sorpresa: “Zenga non verrà riconfermato. Di Francesco? Possibile. Ripartiremo con un nuovo progetto”. Addio a Walter Zenga, Eusebio Di Francesco sarà il nuovo allenatore del Cagliari con un super biennale. A Sky Giulini ha per ora solo anticipato la non riconferma di Zenga: “E’ stato un anno 2020 devastante, pochi punti fatti, la speranza era lottare fino alla fine per l’Europa, siamo delusi, Zenga ha fatto bene ma non verrà riconfermato”. Entro poche ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità per Di Francesco nuovo allenatore del Cagliari. Giulini a Sky non lo ha negato: “Di Francesco? Possibile. Per quanto riguarda il mercato proveremo mantenere la rosa competitiva anche il prossimo anno”. Intanto dopo pochi minuti il Milan è passato in vantaggio grazie a un’autorete.

