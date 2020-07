Attenzione al grande caldo: domani si potrebbero toccare i 42 gradi

Le previsioni meteo

Un vasto anticiclone si espande, in queste ore, dall’Africa verso l’Italia: da Nord a Sud la colonnina di mercurio aumenta sensibilmente e il tempo si mantiene piuttosto stabile in tutte le regioni. Il team del sito ilmeteo.it comunica che le giornate più calde di questa prima parte dell’estate saranno quelle di domani e sabato. Venerdì si toccheranno i 42-43° nelle zone interne della Sardegna, a Sanluri (Sud Sardegna) e nelle aree intorno a Oristano, mentre in Sicilia i 41/42° a Ragusa, Siracusa e Agrigento.

Al Centro toccheremo picchi fino a 40° nelle aree interne della Toscana, come a Firenze. Roma salirà a 37/38°, come pure Perugia. Un pò meno caldo solamente lungo i litorali adriatici: ad Ancona si raggiungeranno comunque i 34°. Anche il Sud non sarà certo risparmiato dalla pesante canicola con i valori più alti in Puglia, dove saliranno verso i 40/41° a Taranto e a Foggia. Seguiranno Bari con 36° e il resto del Sud, con Reggio Calabria e Napoli a 34/35°.

Giovedì, 30 luglio 2020

