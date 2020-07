Michele, sardo in Francia: “1100 euro per noleggiare l’auto a Elmas, farò le vacanze in Sicilia”

Ha smanettato da pc e da cellulare per cercare l’offerta migliore ma, alla fine, non l’ha trovata. Noleggiare un’auto all’aeroporto di Elmas costa di più, rispetto ad altre mete. E Michele M., 27enne di Decimoputzu residente, da sette anni, in Francia, prima di fare i biglietti aerei ha cercato la vettura utile a raggiungere, con la sua nuova fidanzata francese, le meraviglie della Sardegna. Meraviglie che, però, non potranno vedere: “Ho le ferie dal 17 al 28 agosto, vivo in Francia e lavoro in Lussemburgo. Non verrò nella mia Isola perchè il costo del noleggio di un’auto è eccessivo. Per una Fiat Panda vogliono 1100 euro, a Palermo me la sono cavata con duecentosettanta. Avevo il desiderio di far scoprire alla mia nuova ragazza la Sardegna, ma ho già fatto i biglietti per Palermo, partiremo in aereo da Francoforte, in Germania”.

È “dispiaciuto”, il ventisettenne. “Avrei girato tutta la Sardegna, invece andremo a vedere città come Catania, ad agosto. Con i soldi risparmiati penso che, a febbraio, andrò a Zanzibar. Sto già facendo delle ricerche su internet per prenotare volo e albergo”.

