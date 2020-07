Eliana e Filippo, una coppia bellissima spezzata da un terribile incidente: muoiono entrambi. Dopo la ragazza è deceduto anche lui, il ventenne Filippo, in seguito alle ferite riportate in un drammatico incidente che ha cancellato per sempre una coppia bellissima, due ragazzi che si amavano. Lo scooter nel quale viaggiavano si è schiantato contro un’auto a Vittoria, in provincia di Ragusa, in Sicilia. Lei, Eliana Denaro, aveva appena 17 anni, mentre Filippo ne aveva 20. La coppia di giovani fidanzatini era finita sbalzata sull’asfalto, l’impatto tra i due mezzi è stato fortissimo. Puntuali i soccorsi, il ragazzo ha cessato di vivere questa mattina all’alba.





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a