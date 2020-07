Cagliari, i ristoratori della Marina: “Via Roma senza auto tutte le sere dei weekend”

La corsia centrale presto “riqualificata” (meglio, riportata alla sua realtà originaria di passeggiata) con ristorazione, eventi, mostre e musica. Via Roma a Cagliari si prepara a vivere una rivoluzione, come annunciato dal sindaco Paolo Truzzu. E i ristoratori rilanciano: “Chiudiamo le corsie davanti ai portici alle auto dalle 19 alle 24 tutti i weekend, dal venerdì alla domenica”. Insomma, addio marmitte le sere dei fine settimana, per un totale di quindici ore. È questa la proposta che arriva da una parte dei titolari di ristoranti e locali nelle viuzze storiche della Marina. Non come tre anni fa, quando via Roma è stata chiusa alle auto 24 ore su 24. Orari calibrati, per trasformare tutta l’area davanti ai portici “in una piazza per le famiglie”. Gli automobilisti avrebbero a disposizione le corsie più vicine al porto.

“Serve il coraggio di volerlo fare, via Roma chiusa dalle 19 alle 24 dal venerdì alla domenica vuol dire trasformarla in una piazza per bambini. In centro non c’è uno spazio per le famiglie, la zona si presta anche perchè arriverà la ruota panoramica e avremo servizi nella parte centrale”, spiega Marco Milia, titolare di un locale alla Marina e membro del direttivo del Consorzio del centro storico: “Dalle 19 chi deve passare in via Roma con l’auto? C’è l’altra parte. Le nostre attività soffrono tantissimo a causa dello smart working, negli uffici non c’è nessuno e a pranzo non stiamo lavorando e dobbiamo fare incassi la sera. Truzzu e la sua Giunta devono parlare con noi commercianti, tanti miei colleghi metteranno i tavolini nella passeggiata centrale”. D’accordo anche Tonio Chessa, da sette anni alla guida di un locale food alla Marina: “Via Roma va chiusa al traffico dalle 19 a mezzanotte nei weekend, non tutto il giorno. Si potranno mettere attrazioni per famiglie e giochi per bambini, in più ci saremo noi a dare una mano con cibo e bibite”. Ma la strada era già stata chiusa alle auto qualche anno fa, ed erano anche piovute critiche: “Certo, infatti vanno calibrati gli orari, mettendo dei dissuasori. È fondamentale per la nostra ripresa, mancano ancora i turisti e la gente ha ancora paura, tra distanze da tenere e mascherine. Via Roma senza auto nei fine settimana non vuol dire che ci sarà caos, quello c’è la mattina. La sera non ci sono di questi problemi, so che il sindaco Truzzu è molto attivo e gira molto per la Marina. Sono sicuro che lo farà”.

