“Via Roma a Cagliari maxi piazza pedonale, famiglie e bambini che giocano al posto delle auto”

La novità in programma dal prossimo autunno in via Roma? La maxi aiuola centrale, occupata da tanti anni solo da auto, diventerà uno spazio per bere un drink, visitare mostre e mercatini e assistere ad eventi musicali. Così ha annunciato il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Ma i ristoratori della Marina rilanciano: la lunga striscia che separa le corsie del lato portici da quelle più vicine al porto ritornerà ad essere una delle “passeggiate” dei cagliaritani? E allora creiamo una maxi piazza pedonale le sere dei weekend: “Niente auto dalle 19 alle 24 dal venerdì alla domenica, la zona si presta anche perchè ci sarà la ruota panoramica. Qui nelle vie della Marina la pedonalizzazione è realtà dal 2006”, afferma Marco Milia, titolare di una focacceria in via Napoli e membro del Consorzio centro storico: “Stiamo soffrendo a causa degli uffici vuoti per lo smart working, le attività della zona non lavorano a pranzo e dobbiamo creare un’alternativa per incassare almeno la sera. Serve il coraggio di fare la pedonalizzazione, e di farla bene”, sottolinea Milia.

“In centro non c’è uno spazio per famiglie e bambini”, e le corsie tra portici e maxi aiuola senza le marmitte tre sere alla settimana su sette possono essere trasformate in un’area totalmente pedonale: “Serve il coraggio di Truzzu, della Giunta e di tutti noi commercianti. Molti miei colleghi metteranno i tavolini nella parte centrale, non è vero che sono tutti contrari”.