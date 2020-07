Arisa confessa: "E' vero, mi sono rifatta le labbra"

Arisa lo confessa in un'intervista al settimanale Oggi, aggiungendo però che, tornando indietro, non lo rifarebbe.

"Può essere giusto cambiare una parte del corpo se non ti piace - ha spiegato - ma lo stimolo deve venire da te, non dagli altri.

Non bisogna cambiare per il gradimento di Instagram".

La cantante, al secolo Rosalba Pippa, nata a Genova ma cresciuta in Basilicata, si dice nauseata dalle dinamiche dei social:

"Purtroppo sui social vince l’apparenza, pure se è finta - è il suo punto di vista -.

Se metto una mia foto con i capelli rasati ho mille like, se posto una con la parrucca ne becco 20 mila".

Lei per parte sua ha sempre portato i capelli corti per una forma di tricotillomania, ossia la tendenza a strapparseli nei momenti di forte stress.

Fonte: L'Unione Sarda





