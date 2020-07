Monserrato, presto i lavori di riqualificazione di “Casa Masala”

Interventi di integrazione a ‘Casa Masala’ di Monserrato, destinata ad accogliere un centro diurno integrato, che, una volta ultimati i lavori, sarà dato in mano agli uffici dell’assessorato Politiche Sociali per la sua gestione. In attesa che l’importante progetto, che prevede il recupero e la riqualificazione della bellissima casa campidanese situata in via Giulio Cesare, sia concretizzato, è stata posta una ulteriore variante al contratto di appalto. Dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Garau precisa: “Prossimi a partire”.

Intanto, il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza, al fine di procedere all’adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ha adottato le misure necessarie al contrasto e al contenimento

della diffusione del covid-19 nel cantiere.