Cade in casa, una donna soccorsa con l’autoscala dei vigili del fuoco

Intervento in via Lombardia a Oristano



I vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti a metà mattina in una palazzina di via Lombardia per soccorrere un'anziana donna di 94 anni, che era caduta nella sua abitazione. I vigili hanno impiegato un'autoscala, sono entrati nell'appartamento dall'esterno e prestato i primi soccorsi alla donna. Le condizioni di salute dell'anziana signora non destano preoccupazione. Sabato, 25 luglio 2020

Fonte: Link Oristano