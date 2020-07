Scrittori sardi a Cabras per presentare i loro libri. Si comincia domani

Il 21 agosto alle 21 si torna in piazza Principe di Piemonte per Vindice Lecis. Il giornalista del gruppo l’Espresso presenterà “Il Cacciatore di Corsari”. Il racconto, edito da Nutrimenti Mare, porta il lettore indietro nel tempo, quando, a cavallo tra Trecento e Quattrocento, i pirati spadroneggiavano nel Mediterraneo.

Tanti appuntamenti con la letteratura a Cabras. Si parte domani sera con un romanzo ambientato in una Venezia che non c’è più. Nelle pagine di “Madre ombra” il giovanissimo scrittore Matteo Porru ci porta negli anni Cinquanta con la storia di Lara, una bambina orfana che cresce in un convento di suore della Carità. La professoressa Sabrina Sanna dialogherà con Porru, vincitore del Campiello Giovani 2019. La presentazione del romanzo, edito da La Zattera, si terrà alle 21 in piazza Principe di Piemonte. Terminata l’incontro letterario, la serata si concluderà con la musica del duo acustico Mino Mereu e Alessio Lisci.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a