Centro per l’impiego di Sanluri, lunedì la cerimonia di consegna dei nuovi locali

Centro per l’impiego a Sanluri: cerimonia di consegna dei nuovi locali.

Lunedì 27 luglio alle 10 si terrà la cerimonia di consegna dei nuovi spazi situati al quarto piano del Polo Culturale in via Azuni. Gli uffici vengono trasferiti in ambienti nuovi e confortevoli nel cuore del parco cittadino.

“Siamo orgogliosi dell’accordo con l’Aspal – commenta il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – Il centro per l’impiego è un servizio essenziale anche per le tante politiche sul lavoro che attualmente si stanno portando avanti. E’ importante averlo mantenuto a Sanluri e siamo felici che gli uffici siano ubicati al Polo, una sede degna e accogliente sia per i lavoratori ma soprattutto per i tanti utenti che ogni vi giorno accedono”. Oltre al sindaco Urpi, parteciperanno l’Assessore regionale al Lavoro Alessandra Zedda e il Direttore Generale dell’Aspal Massimo Temussi.