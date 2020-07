“La lettura è un dono”, feste e regali a Oristano e Arborea In autunno il progetto coinvolgerà i pediatri: libri per i bambini negli ambulatori

Le famiglie che non hanno potuto essere presenti alla festa conclusiva potranno ritirare nelle biblioteche dei tre comuni il libro in regalo e il materiale sull’importanza della lettura anche nelle primissime fasce d’età, insieme al buono spesa Crai (valido fino al 31 agosto).

Una festa finale in due parti per 55 bambini nati nel 2019 e per i loro genitori, che hanno partecipato al progetto “La lettura è un dono”. Quaranta famiglie si sono ritrovate mercoledì sera all’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, un’altra quindicina era presente il giorno dopo ad Arborea, nello spazio GIL. I bambini arrivavano dai tre comuni che hanno aderito all’iniziativa – Oristano, Arborea e Zeddiani – e hanno ricevuto in dono il libro “A fior di pelle”, di Chiara Carminati e Massimiliano Tappari (Edizioni Lapis).

Soddisfatta per la riuscita dell’evento anche Veronica Cabras, responsabile della biblioteca di Zeddiani: “Con questo nostro progetto siamo intervenuti non solo da un punto di vista culturale, ma anche formativo ed educativo. Nati per leggere si pone infatti come obiettivo quello di accompagnare la genitorialità in tutte le sue fasi, tramite anche la lettura e il libro, intesi come strumenti preziosi di crescita”.

Il progetto pilota “Nati per leggere”, di cui fa parte anche “La lettura è un dono”, si muove quindi con passi decisi, forte della collaborazione di tre amministrazioni comunali (Arborea, Oristano e Zeddiani) riconosciute anche nell’interno della graduatoria nazionale di “Città che legge”. Prezioso anche il sostegno di due importanti aziende (la CRAI dei fratelli Ibba e la Cooperativa Latte Arborea) e della Soroptimist di Oristano.

Il progetto “La lettura è un dono” è stato elaborato dalle biblioteche di Oristano, Arborea e Zeddiani nell’ambito del piano nazionale “Biblioraising 4”, promosso dal Centro per il libro e la lettura e dall’Anci, con il coordinamento della Scuola di fundraising di Roma.

E ora tutti al lavoro per la seconda fase del progetto, che in autunno coinvolgerà i pediatri locali. “Regaleremo un kit lettura”, spiega sempre Veronica Cabras: “uno scaffale colorato con una selezione di libri che troverà spazio negli ambulatori dei pediatri, in modo che possano fare compagnia e incuriosire i bambini durante l’attesa per le visita”.

“Un altro obiettivo del progetto è potenziare i vari punti di ‘Nati per leggere’ presenti nel territorio”, aggiunge Erica Vidali. “Gli stessi scaffali saranno sistemati anche nella biblioteca di Zeddiani e nel consultorio di Oristano”.