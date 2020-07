Esercitazione antincendio nel porto di Bosa, coordinata da Circomare

Esercitazione antincendio nell’area portuale di Bosa, organizzata dalla Guardia Costiera – Ufficio circondariale marittimo di Bosa, in collaborazione col comando della Polizia locale e col Comitato locale della Croce Rossa Italiana. Si è simulato un incendio a bordo di un’unità da diporto in entrata nel porto fluviale e un diportista raggiunto dalle fiamme, mentre un altro si è buttato in acqua.

L’unità è stata dirottata immediatamente verso un’ansa presente in prossimità della foce del fiume Temo, in modo tale da trovarsi in posizione favorevole rispetto ad eventuali condizioni meteo-marine avverse e da evitare il propagarsi delle fiamme in banchina o ad altre unità, favorendo al tempo stesso l’intervento della motovedetta CP 835 che ha provveduto a spegnere l’incendio. E’ stato soccorso il diportista a rischio annegamento e contemporaneamente l’idroambulanza della Croce rossa di Bosa con a borso il personale specializzato ha prestato i primi soccorsi all’ustionato, conducendolo sulla banchina fluviale destinata al transito, dove l’attendeva l’autoambulanza.

Nel frattempo, nella banchina fluviale prospiciente l’Ufficio circondariale marittimo, la polizia locale, di concerto col personale della Guardia costiera ha provveduto a regolare il transito veicolare nella zona per agevolare le manovre dell’ambulanza.

Il coordinamento dell’esercitazione è stata seguito dal comandante del Circomare di Bosa, tenente di vascello Fabrizio Frascella, coadiuvato dai collaboratori della sala operativa della Guardia costiera locale.

L’esercitazione rientra tra le attività periodiche che l’autorità marittima ha il compito di programmare, almeno due volte l’anno per testare l’efficienza delle procedure d’intervento previste.