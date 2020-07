A Cabras cresce ancora l’area pedonale: un’altra strada chiusa alle auto

CNel centro previsti anche alcuni altri cambiamenti

A Cabras, a partire dalle 9 di domani, venerdì 24 luglio, via Regina Elena sarà chiusa al traffico veicolare e il tratto di via De Castro che va da piazza Azuni all’incrocio con via Caprera, tornerà a senso unico. L’intervento giunge dieci giorni dopo il rifacimento della segnaletica orizzontale. Dal Comune fanno sapere che sono stati tanti i messaggi di apprezzamento giunti da parte dei residenti, specialmente in merito al rifacimento dello stop che comprometteva la sicurezza dell’incrocio interno al centro abitato, anche a causa dell’elevata velocità tenuta da certi veicoli. “Stiamo procedendo per completare la pedonalizzazione del centro storico”, dichiara l’assessore all’urbanistica, lavori pubblici, edilizia residenziale, viabilità e mobilità urbana, Enrico Giordano. “Nello specifico, si interverrà sul transito dei veicoli provenienti da via Regina Elena e diretti nelle piazze del centro storico. Sono scelte importanti, con le quali fanno i conti ogni giorno anche altre realtà sarde molto più grandi di Cabras”.

“Intraprendere questa direzione”, spiega sempre l’assessore Giordano, “rende il nostro centro storico una meta privilegiata anche per i turisti, che potranno visitare Cabras in sicurezza e in tranquillità”. Gli uffici comunali, inoltre, hanno completato la distribuzione dei pass agli autorizzati al transito e alla sosta che sono interessati dalla modifica del traffico veicolare. Stanno inoltre completando in queste ore la distribuzione a coloro che necessariamente devono transitare e sostare in vico De Castro. L’intervento sarà accompagnato da un sistema di segnaletica orizzontale e verticale che indicherà l’avvenuta modifica. Nei primi giorni in cui sarà operativa questa modifica del traffico veicolare la polizia municipale sarà presente per indirizzare i veicoli nel giusto senso di marcia. Giovedì, 23 luglio 2020 L'articolo A Cabras cresce ancora l’area pedonale: un’altra strada chiusa alle auto sembra essere il primo su LinkOristano.it.

