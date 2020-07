Cagliari, la rabbia dei commercianti di piazza Garibaldi: “Niente ok per il cinema gratis per bambini”

Il cinema all’aperto e gratis in piazza Garibaldi a Cagliari? Rischia di restare un bel progetto chiuso dentro i cassetti dell’associazione dei commercianti diretta da Mosè Corso. A circa un mese e mezzo da tutte le carte inviate all’amministrazione comunale, infatti, i negozianti lamentano di non aver ricevuto ancora nessuna risposta. L’idea era quella di piazzare, tre volte alla settimana, di sera, sino a fine settembre, un maxischermo davanti alla scuola Riva e duecento sedie. Tutto gratis, nessun biglietto per vedere i film: “Siamo molto arrabbiati, stiamo avendo anche il supporto dell’opposizione comunale” che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco Truzzu, prima firmataria la consigliera Marzia Cilloccu. “Volevamo solo dare lustro alla piazza e riportare ancora di più le famiglie nelle sere d’estate. Ci eravamo autotassati, attendiamo anche l’ok per il suolo pubblico. Siamo disposti ad aspettare ancora uno o due giorni”.

Nelle carte, l’intento era quello di partire già a fine giugno. Tuttavia, era arrivato un “no” dalla polizia Municipale, una “comunicazione di inammissibilità relativa alla richiesta di suolo pubblico” perchè Corso l’ha inoltrata meno di trenta giorni prima dalla prima data utile dell’evento. Ma i commercianti non si erano persi d’animo, e il 27 giugno avevano spiegato di essere in attesa “di risposte dai dirigenti comunali e dall’assessore alle Attività produttive per poter partire il più presto possibile”. Adesso, però, la vicenda si è totalmente arenata. E quel maxischermo rischia di restare, appunto, solo un sogno. E bande di giovani spesso ubriachi si impadroniscono della piazza.

