Permessi illegali agli immigrati: condannati consulente e mediatore

I due erano stati arrestati a gennaio del 2019 in seguito a un’indagine svolta dai carabinieri della Compagnia di Oristano e della Stazione di Riola Sardo. I militari avevano scoperto un giro di permessi di soggiorno rilasciati ad immigrati giunti in Sardegna, attraverso rapporti di lavoro attivati all’insaputa delle aziende.

Due anni e tre mesi di reclusione, invece, sono stati inflitti al mediatore culturale di origine indiana Kumar Baiwinder, di 38 anni, che con lei collaborava e che dovrà pagare anche lui una multa, stavolta dell’ammontare di 83 mila euro. Bainwinder ugualmente non potrà godere del beneficio della condizionale e per lui il Tribunale di Oristano ha disposto anche l’espulsione dal territorio italiano.

Due condanne dal Tribunale di Oristano al processo per il giro di permessi di soggiorno rilasciati ad immigrati giunti in Sardegna, attraverso rapporti di lavoro attivati all’insaputa delle aziende e previo il pagamento di ingenti somme.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a