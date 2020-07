Nuovo calendario estivo per l’ecocentro mobile di Oristano

Una sosta in più, cambio di giorni per le frazioni e due zone cittadine

Novità nel calendario dell’ecocentro mobile a Oristano, che aggiunge anche una tappa nella borgata agricola di San Quirico.

Il centro di conferimento dei rifiuti itinerante opererà con nuovi orari estivi.

“In autunno vedremo se modificarlo”, ha spiegato l’assessore comunale all’ambiente, Gianfranco Licheri, “sicuramente, però, il servizio sarà potenziato”.

Col nuovo calendario l’ecocentro mobile a Torre Grande lo si trova in via della Pineta tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 15:00 alle 18:00, e la domenica, dalle 8:00 alle 11:00.

Cambiano le giornate di conferimento in due zone cittadine: in via Baden Powell, a Torangius, l’ecocentro sarà parcheggiato il primo martedì del mese (e non più ogni martedì), dalle 9:00 alle 12:00.

Cambio anche in via Leone XIII, dove l’ecocentro sarà presente non più il sabato, ma il terzo martedì del mese, sempre dalle 9:00 alle 12:00.

L’ecocentro mobile sarà disponibile nella frazione di Donigala il secondo e il quarto martedì del mese e non più il primo mercoledì del mese. Sarà parcheggiato in via Santa Petronilla (area ex campo sportivo) dalle 9:00 alle 12:00.

Nella giornata di giovedì – il primo e il terzo di ogni mese – e, dunque non più il terzo mercoledì del mese, l’ecocentro mobile sarà a Silì, in via Simaxis (area adiacente campo sportivo). Tappa a Massama il secondo martedì del mese, (e non più il quarto mercoledì del mese) in via Barbagia. Orario: dalle 9:00 alle 12:00.

Il quarto martedì del mese (e non più il secondo mercoledì) l’ecocentro sarà a Nuraxinieddu: dalle 9:00 alle 12:00 in via San Giacomo (di fianco alla casa parrocchiale).

Novità, appunto, la tappa nella borgata di San Quirico, fissata per il secondo sabato del mese, dalle 9:00 alle 12:00.

Le altre zone restano invariate.

Si possono conferire all’Ecocentro mobile le normali frazioni merceologiche del rifiuto: umido, carta, plastica, vetro/lattine, rifiuti urbani pericolosi, imballaggi, ingombranti, beni durevoli e RAEE. Inoltre è possibile conferire oli minerali esausti, oli vegetali, batterie e accumulatori, lampade al neon, prodotti del fai da te, toner e cartucce per stampanti, tessili e indumenti usati, sfalci verdi (in piccole quantità), purché opportunamente confezionati. Non è assolutamente consentito, invece, conferire il rifiuto secco residuo.

I rifiuti possono essere conferiti all’ecocentro fisso di via Oslo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30 dalle 14:30 alle 18:30; la domenica dalle 9.00 alle 11.00.

Mercoledì, 22 luglio 2020

