Messo in sicurezza il pontile della Caletta a Capo San Marco Il moto pontone Argo è entrato in azione ieri pomeriggio. L’area è stata perimetrata con delle boe

Le opere di messa in sicurezza sono state finanziate dal Comune e dall’Area marina protetta. Lunedì il sindaco Abis e il direttore dell’area protetta Massimo Marras hanno proposto gli interventi al demanio e alla Capitaneria. Il nullaosta dell’Agenzia del demanio non si è fatto attendere, così il moto pontone Argo è entrato in azione dopo appena 24 ore. L’area è stata messa in sicurezza e il perimetro è stato chiuso con delle boe.

Il pontile della Caletta di Capo San Marco è stato finalmente messo in sicurezza. A gennaio una parte del moletto si era staccata dalla struttura principale. Le acque della Caletta erano state così interdette alla navigazione. È di ieri pomeriggio l’intervento del moto pontone Argo, già utilizzato per posizionare corpi morti e boe nei fondali del Sinis. Le operazioni sono state rese possibili grazie al lavoro congiunto di Guardia costiera, Agenzia del demanio, Area marina protetta del Sinis e Comune di Cabras.

Fonte: Link Oristano





