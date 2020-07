Addetti alle pulizie, “ripulivano” il supermercato: denunciati per furto

Addetti alle pulizie, “ripulivano” il bancone del supermercato: denunciati per furto Nei guai sette dipendenti di una ditta che operava nel punto vendita Lidl di Oristano

Oltre a pulire, “ripulivano” anche gli scaffali. Sette dipendenti di una ditta di pulizie sono stati denunciati per furto in concorso ai danni del supermercato Lidl di via Ozieri a Oristano.

Il furto, avvenuto ieri, è stato scoperto dalla guardia giurata in servizio, che ha notato uno dei dipendenti della ditta di pulizie caricare alcuni sacchetti all’interno del furgone dell’azienda. La guardia ha quindi controllato il loro contenuto e ha rinvenuto diversi articoli sottratti dagli scaffali. Ha chiesto così l’intervento della polizia.

Sono state visionate anche le immagini del sistema di video sorveglianza e si è scoperto che la notte precedente l’uomo aveva pasteggiato con i colleghi, utilizzando alcune confezioni di affettato prese dal banco frigo del supermercato. In questura sono finiti in sette e per loro ora è scattata la denuncia.

Gli agenti hanno riconsegnato la merce sottratta alla responsabile del supermercato.

