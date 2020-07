Tiro con l’arco 3D, successo con 43 atleti nella pineta di Is Benas

Cristiano Pontecorvo della Arcieri Nuragici si è aggiudicato la gara di arco istintivo over 20 maschile; Matteo Murgia della Arcieri Uras ha avuto la meglio nell’arco compound over 20 maschile; primo posto per Ilaria Spanu (Arcieri Uras) nell’arco compound over 20 femminile; Angelo Melis (Arcieri Uras) ha vinto la gara di arco compound under 20 maschile.

Primi appuntamenti sportivi per la Fitarco Sardegna dopo la lunga pausa forzata. Domenica scorsa la Federazione del tiro con l’arco ha organizzato una gara sperimentale 3D nella pineta di Is Benas, a pochi chilometri da San Vero Milis. Questa specialità prevede che gli atleti scaglino le loro frecce su sagome tridimensionali di animali.

Fonte: Link Oristano





