L’Università di Sassari rilancia ancora: i corsi di laurea diventano 60

L’Università di Sassari, forte del secondo posto in Italia nella classifica Censis tra gli

atenei medi, arricchisce l’offerta formativa per il quinto anno consecutivo e lancia tre nuovi corsi di laurea. Diventano così complessivamente 60 i corsi di studio: 31 le lauree triennali, 23 le magistrali; 6 magistrali a ciclo unico; 36 ad accesso libero e 24 ad accesso programmato (15 locali e 9 nazionali).

L’offerta didattica è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa nell’aula magna dell’ateneo, con il rettore prof. Massimo Carpinelli, la delegata alla didattica e all’orientamento, prof.ssa Rossella Filigheddu, il direttore della Scuola superiore di Sardegna prof. Massimo Dell’Utri.

Le novità sono le lauree magistrali in “Gestione dei flussi migratori” e “Innovation Management for sustainable tourism” nonché il corso di laurea triennale in “Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia”, abilitante alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Aumentano anche i corsi internazionali, che diventano otto (dai sei dell’anno scorso), di cui tre interamente in lingua inglese: “Wildlife management, conservation and control”, oltre ai due citati corsi di laurea magistrale di nuova istituzione.

Le attività didattiche si svolgono nelle sedi dell’ateneo a Sassari, Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano. Le lezioni saranno nuovamente in aula, con riapertura degli spazi in totale sicurezza, nel rispetto delle distanze minime e con accorgimenti utili a evitare gli assembramenti. Allo stesso tempo, sarà garantita la fruizione delle attività didattiche anche da remoto.

Le iscrizioni per i corsi ad accesso libero e per gli anni successivi al primo, immatricolazioni e iscrizioni saranno aperte dal 1° agosto fino al 18 ottobre. L’elenco dei corsi disponibili è consultabile online sul sito dell’Ateneo.

Corsi a numero programmato nazionale. Per i corsi ad accesso programmato nazionale, valgono scadenze diverse: entro le 15 del 23 luglio sul sito www.universitaly.it per Medicina (142 posti) e Odontoiatria (30 posti), con test nazionale il 3 settembre. Anche per Veterinaria (46 posti) la scadenza è il 23 luglio alle 15 (il sito è lo stesso), mentre il test in tutta Italia si svolgerà il 1° settembre. Per Scienze dell’Architettura e del progetto (70 posti tra Architettura e Design) la scadenza è il 2 settembre alle 14 sul sito www.cisiaonline.it , con test nazionale l’8 settembre. Le iscrizioni per le professioni sanitarie, dal sito di Uniss, scadono invece il 27 agosto alle 12 e il test nazionale si terrà l’8 settembre. Questi i posti disponibili: Infermieristica 200, Ostetricia 18, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 33, Tecniche di laboratorio biomedico 35.

I bandi per i corsi a numero programmato sono pubblicati sul sito dell’Ateneo. Sulla stessa pagina presto sarà disponibile anche il bando per l’accesso al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (il test sarà nel mese di ottobre).

Grazie a una convenzione tra l’ateneo di Sassari e la piattaforma online WAU, i candidati potranno esercitarsi online con simulazioni dei test a numero programmato già a partire dalla fine di luglio. Tutte le informazioni saranno pubblicate su www.uniss.it.

Corsi a numero programmato locale. Sono in fase di pubblicazione i bandi per i corsi a numero programmato locale, quasi tutti già disponibili in questa pagina. Le diverse scadenze sono indicate nei singoli bandi.

I nuovi corsi presentati dall’ateneo turritano quest’anno sono il corso di laurea in Tecniche di Radiologia medica per immagini e radioterapia (Facoltà di Medicina e Chirurgia); il corso di laurea magistrale in “Innovation management for sustainable tourism” (Dipartimento di Scienze economiche e aziendali); e infine, il corso di laurea magistrale in Gestione dei flussi migratori (Dipartimento di Giurisprudenza).

Per quanto riguarda i corsi internazionali, sono otto i corsi attivati di laurea internazionale, tutti magistrali: quello di Economia (con l’Università di Bordeaux), Scienze chimiche (assieme all’Università di Wroclaw), Architettura (con Lisbona e Alcalà de Henares) e Pianificazione, politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio (con Barcellona, Girona e Lisbona), il corso in “Wildlife Management” offerto totalmente in lingua inglese, Scienze delle produzioni zootecniche e i due di nuova istituzione “Gestione dei flussi migratori” e “Innovation Management for sustainable tourism” (con la Mother Teresa University di Skopje).

Inoltre, in risposta all’emergenza sanitaria che rischia di amplificare le ripercussioni negative del “digital divide” sulla didattica a distanza, il Consiglio di amministrazione dell’Università di Sassari ha stanziato 7 milioni di euro di fondi ministeriali per consentire agli studenti e alle studentesse di Uniss di richiedere attrezzature informatiche, strumenti di connettività e materiale bibliografico (fornitura in comodato d’uso di); strumenti di connettività (fornitura di sim o usb prepagate con gigabyte di traffico internet); materiale bibliografico: fornitura di libri o e-book inerenti materie del proprio piano di studi.

Tutti gli iscritti, indipendentemente dal reddito, e per un valore massimo di 500 euro, potranno ricevere in comodato d’uso personal computer, tablet o notebook, oltre a schede sim o chiavette usb con traffico internet prepagato, libri o e-book coerenti con il proprio piano di studio.

Non solo, sempre il Cda dell’Università di Sassari ha deciso l’esonero totale dal pagamento delle tasse per gli iscritti che abbiano un ISEE fino 20mila euro, l’esonero parziale fino a 30mila euro di ISEE e la previsione di ulteriori esoneri totali e parziali per particolari tipologie di studenti, come ad esempio gli studenti con esigenze speciali (studenti con disabilità, DSA, vittime di bullismo, studentesse in maternità), studenti meritevoli (voto di maturità e voto di laurea), studenti internazionali e così via.

Per quanto riguarda invece i dottorati, sono aperti fino al 3 agosto i termini per partecipare al bando di ammissione alla Scuola di dottorato del XXXVI ciclo. I corsi di dottorato sono in totale 10: Archeologia, Storia, Scienze dell’uomo; architettura e ambiente; Culture, letterature, turismo e territorio; Scienze agrarie; Scienze biomediche; Scienze della vita e biotecnologie; Scienze e tecnologie chimiche; Scienze giuridiche; Scienze veterinarie; Scienze economiche e aziendali. Tutte le informazioni sono reperibili qui.

Spazio anche all Scuola Superiore di Sardegna, il percorso formativo di eccellenza a cui hanno avuto accesso i 29 studenti (15 ragazzi e 14 ragazze) selezionati lo scorso anno. La Scuola superiore di Sardegna, è stata istituita nell’anno accademico 2019/2020 su iniziativa del Rettore. Recentemente è stato nominato come nuovo direttore il professor Massimo Dell’Utri, e sono in corso i primi cinque webinar sul tema della corrente pandemia, tenuti da illustri studiosi specialisti di diverse aree del sapere.

Tutti gli studenti, futuri o già iscritti, interessati all’offerta formativa dell’ateneo di Sassari, potranno comunque usufruire del servizio di orientamento, grazie al supporto di una squadra formata da 10 tutor che saranno pronti a fornire consigli personalizzati sul percorso universitario, previo appuntamento.

Mercoledì, 22 luglio 2020

