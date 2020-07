Con le sedie job nel Sinis spiagge accessibili per i disabili

In servizio da oggi: è arrivato il disinfettante senza il quale non si potevano utilizzare

Da oggi le spiagge del Sinis saranno accessibili anche per le persone con ridotte capacità motorie. Gli operatori dell’Area marina protetta del Sinis stanno provvedendo a distribuire le sedie job sul litorale, dopo aver ricevuto la fornitura della soluzione idroalcolica per disinfettarle. “Quest’anno le norme anticovid impongono di disinfettare la sedia a ogni utilizzo”, spiegano dall’Area marina protetta. “Su ciascuna sedia sarà attaccata un sacchetto con il disinfettante, assieme alle istruzioni per usarlo in modo corretto. Prima di metterla a disposizione di un nuovo utente, sarà necessario spruzzare il prodotto e attendere alcuni minuti perché asciughi”. Ogni anno l’Area marina protetta effettua controlli sul funzionamento delle sedie con ruote da sabbia e ne gestisce il ricovero al termine della giornata, affidando il compito a volontari. Lo scorso anno se ne erano rotte due a San Giovanni di Sinis e si è provveduto a sostituirle. Le sedie job, come gli anni scorsi, saranno disponibili a San Giovanni, Maimoni, Mari Ermi e Is Arutas. Ad eccezione di San Giovanni – nel quale è collocata nei pressi del chiosco Vento Maestro – nelle altre tre località la sedia job sarà a disposizione nei pressi della torretta del servizio di salvamento a mare, in corrispondenza dei parcheggi disabili. Mercoledì, 22 luglio 2020 L'articolo Con le sedie job nel Sinis spiagge accessibili per i disabili sembra essere il primo su LinkOristano.it.

