Ogliastra, 14mila firme per protestare per le condizioni della sanità pubblica

Quattordicimila firme di quattordicimila ogliastrini raccolte paese per paese dal Gruppo operativo “Ogliastra svegliati” sul tavolo dell’Assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu per protestare “per le condizioni disastrose in cui versa la sanità pubblica”. La delegazione ogliastrina, accompagnata dal consigliere regionale Salvatore Corrias e dal sindaco di Lanusei Davide Burchi, chiede “che venga rispettato nei loro confronti l’art. 32 della costituzione italiana per il diritto alla salute, più attenzione per il territorio affinché l’intera Giunta regionale si attivi per la tutela della sanità, della giustizia, e per il miglioramento delle comunicazioni sia stradali che portuali, per interrompere il continuo e deplorevole abbandono, da parte dei nostri giovani, del loro territorio. I cittadini confidano nell’impegno massimo delle istituzioni preposte e si augurano che si possa assistere ad un cambiamento radicale dell’attuale situazione. Adesso ci aspettiamo solo fatti, non più parole”.





