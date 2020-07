Terralba sotto choc per Claudio Dedola, trovato morto il 27enne scomparso

È stato trovato senza vita Claudio Dedola, il ventisettenne scomparso otto giorni fa da Terralba. Il suo corpo è stato notato nelle campagne del paese, a circa tre chilometri di distanza da via Neapolis, in direzione Marceddì. Dai primi accertamenti, è esclusa la morte violenta. C’è stato un grandissimo tam tam sui social per cercare il giovane operaio, originario di Bolotana, e anche la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?” si è occupata di lui. Oggi, la tragica svolta. Choc e lacrime in tutto il paese. Il sindaco Sandro Pili, contattato telefonicamente da Casteddu Online, è molto provato: “Sono profondamente dispiaciuto, è una tragedia che ha colpito un ragazzo di ventisette anni. Le ricerche erano sempre attivissime e la speranza era di ritrovarlo sano e salvo. E invece, purtroppo, è andata così”.





