Monserrato, accolte tutte le domande per il centro estivo: “Bimbi in festa dopo il lockdown”

Accolte tutte le domande presentate per l’iscrizione al Centro Estivo di Monserrato. Il sindaco: “Sono contento che la mia Giunta prosegua nell’intento comune di collaborare a progetti validi e importanti per le Famiglie in base alle Linee programmatiche di mandato, senza lasciare nessuno indietro”.Ora sarà cura del gestore del Centro Estivo (Associazione ASD La Salle Calcio e dall’Ente di Promozione Sportiva PGS Comitato Regionale Sardegna) contattare le famiglie per regolarizzare l’iscrizione e definire il calendario della frequenza, che deve essere articolata sulla base della preferenza espressa in sede di presentazione dell’istanza e per un numero massimo di settimane pari a tre.“Abbiamo accettato le richieste di tutte le famiglie Monserratine per i centri estivi in base alle linee guida e delibere congiunte dell’Assessorato Politiche Sociali e Famiglia e Pubblica Istruzione” spiega il sindaco Tomaso Locci.“Soprattutto quest’anno – specifica l’assessora alle politiche del lavoro e sociali Tiziana Mori – per via dell’emergenza Covid-19 l’outdoor education, che era una metodica pedagogia utilizzata in modo sperimentale, è divenuta una vera e propria necessità organizzativa. Attraverso l’esplorazione dell’ambiente, il gioco spontaneo all’aperto, il movimento, il contatto diretto con gli elementi della natura, giochi e svago i bambini imparano a interrogare e conoscere la realtà che li circonda e a percepire se stessi in relazione al mondo e agli altri e a riprendersi gli spazi di socialità a loro sottratti durante le prime fasi emergenziali del Covid-19”.Un anno differente e difficile, soprattutto per i bambini e i ragazzi che hanno dovuto interrompere tutti i rapporti sociali a causa dell’emergenza sanitaria. “In questi mesi di chiusura della scuola – approfondisce l’assessora alla pubblicazione istruzione e alle politiche giovanili Fabiana Boscu – ai nostri ragazzi è mancata la possibilità di relazione, socializzazione e gioco, per questo siamo partiti ad organizzare subito in collaborazione con l’Assessorato Politiche sociali e gli uffici i Centri estivi con cui abbiamo predisposto la programmazione cercando di aumentare anche l’offerta per includere tutti i richiedenti”.





