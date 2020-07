A Baratili San Pietro volontari mobilitati contro le erbacce

Il caldo estivo non ferma i volontari e l’associazione dei Garibaldini, uniti nella lotta contro le erbacce lungo le strade e nelle aree verdi a Baratili San Pietro. Questo giovedì si terrà infatti il quinto e ultimo intervento, in via Sebastiano Satta: appuntamento alle 7.30, per evitare le ore più calde.

I precedenti appuntamenti del giovedì – a cominciare dal 25 giugno – hanno visto impegnati nella pulizia straordinaria delle aree verdi pubbliche, sia l’associazione dei Garibaldini, promotrice dell’iniziativa, sia diversi volontari e giovani, non soltanto di Baratili San Pietro, ma anche dei paesi vicini.

“La risposta è stato davvero positiva”, conferma Giannantonio Madau, assessore comunale all’Ambiente. “L’iniziativa promossa dall’associazione dei Garibaldini nasce in risposta a un appello fatto dall’amministrazione comunale, verso metà giugno, e rivolto a tutta la cittadinanza, a contribuire tutti insieme alla pulizia e decoro del nostro paese. È necessario anche sottolineare come moltissimi cittadini, anche se non hanno potuto partecipare a questi appuntamenti, hanno comunque contribuito, nel loro piccolo, a pulire le erbacce vicino alle proprie abitazioni. A tutti loro, all’associazione Garibaldina e ai volontari va il nostro ringraziamento”.

“In precedenza ci eravamo affidati ad una cooperativa di servizi per la pulizia straordinaria”, aggiunge l’assessore. “Un’azione questa che al momento non potremo più riproporre, per questioni di bilancio comunale. Ma stiamo lavorando in Giunta per garantire comunque gli interventi di pulizia e decoro del verde pubblico”.

I precedenti interventi di pulizia avevano interessato la rotonda tra via Funtanedda e via Rossini, il parcheggio della palestra adiacente alle scuole elementari, il piazzale davanti al cimitero e il parco comunale di via Mazzini.