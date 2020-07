Cagliari, in 20 mila non pagano la Tari: “Tra i furbetti anche commercialisti e banche”

Sono circa 19 mila utenze che non pagano la Tari a Cagliari. Non solo bisognosi ma anche banche o studi di professionisti, avvocati, commercialisti. E tante famiglie, qualcuna in difficoltà, qualcuna no: producono spazzatura, ma non hanno mastello e, non trovando cassonetti disponibili in strada, scaricano abusivamente i rifiuti negli angoli nascosti o nelle periferie inquinando la città e deturpandone il volto.

I dati sono stati diffusi oggi nel corso della commissione Igiene del suolo, convocata dal presidente Raffaele Onnis, in presenza dell’assessore Alessandro Guarracino e di Francesca Brundu, dirigente del servizio Tributi. Tra furbetti e morosi ci sono oltre 17 mila utenze, più 2 mila scovate recentemente di cui non si aveva alcuna notizia.

L’amministrazione è impegnata nella registrazione di 5 mila e 437 utenze che, a regime, garantiranno alle casse comunali circa 2 milioni e 200 mila euro.

“Se riuscissimo a stanare tutti gli evasori potremmo ottenere oltre 10 milioni di euro per aiutare le persone in difficoltà a mettersi in regola e per tenere la città in condizioni decorose”, dichiara Fabrizio Marcello, Pd, “l’appalto non è sbagliato, servono però controlli efficaci. Ricordo poi che tra gli evasori e morosi non ci sono solo i poveri dei rioni popolari, ma anche studi di commercialisti e avvocati e anche banche”.