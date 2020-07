La guerra dei fanghi a Magomadas, vigna distrutta dopo le minacce

A scoprire l’esito del nuovo gravo atto intimidatorio il figlio del presidente del comitato civico, Mario Sechi. Il padre, in vacanza in Toscana, gli aveva chiesto di controllare la proprietà, preoccupato per il clima crescente di tensione attorno alla vicenda dell’impianto, da mesi al centro di accese polemiche.

Ancora un grave atto intimidatorio contro Franco Sechi, il presidente del Comitato Ambiente Planargia, impegnato in una vertenza contro l’impianto di lavorazione dei fanghi di depurazione provenienti dalla Puglia ed in esercizio da oltre un anno alla periferia di Magomadas. Nella notte qualcuno si è introdotto nella vigna di sua proprietà, a Su Pramariscu, nelle campagne del paese, e ha tagliato di netto le viti. Sono stati distrutti 290 ceppi tra Malvasia, Carignano, Cannonau e Merlot.

