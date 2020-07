Da sabato salvamento a mare in quattro spiagge del Sinis Ad agosto bagnini in servizio tutti i giorni, a luglio e settembre solo nei fine settimana

Prenderà il via il prossimo fine settimana il servizio di salvamento a mare sul litorale di Cabras. Il piano, approvato dal Comune a seguito dell’assegnazione delle risorse da parte della Regione Sardegna, prevede azioni volte a garantire la sicurezza dei bagnanti sull’arenile e in acqua.

“Le azioni intraprese quest’anno rappresentano un investimento di medio termine, un’importante previsione che guarda anche agli anni che vengono”, commenta il direttore dell’Area marina protetta del Sinis, Massimo Marras. “Si tratta di un passo in avanti rispetto all’anno scorso, ma sicuramente ci consente di consolidare le scelte fatte anche in vista dell’anno prossimo”.

Fonte: Link Oristano





