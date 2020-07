Da mesi la discarica di via Duca di Genova a Pirri, non viene pulita. L’allarme di Valerio Piga su Facebook. “I rifiuti e la puzza stanno aumentando ma nessuno interviene. Nei giorni scorsi ho denunciato la situazione critica sia in via del Lentisco sia in via Goretti, sempre a Pirri. La città di Cagliari è in completo abbandono.

Preoccupanti le parole del sindaco Truzzu: “Il tema caldo è ancora quello dei rifiuti e della pulizia: «Ce lo porteremo appresso sino al 2024>>. Ma non aveva promesso di ripulire tutto in tempi brevi? Migliaia di cittadini devono vivere sino al 2024 con i rifiuti sotto casa? Si vergogni”.

L'articolo Cagliari, discariche in via Lentisco e via Duca di Genova: a Pirri rifiuti e puzza da mesi proviene da Casteddu On line.