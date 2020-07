“Campuseu”: al via a Cabras il progetto di educazione ambientale per i ragazzi

“Campuseu”: al via progetto di educazione ambientale a Seu

Rispettare l’ambiente con la biologia marina e attività sul campo per i più giovani

Informare ed educare i ragazzi, anche con disabilità cognitivo-relazionale, alla conoscenza e alla protezione degli ambienti marini costieri e al rispetto, con gli elementi base della biologia marina e la programmazione di attività sul campo, via mare e via terra. Sono questi gli obiettivi principali del progetto di educazione ambientale “Campuseu” in partenza nel periodo compreso tra il 17 al 22 agosto negli spazi esterni del Centro esperienze di Seu (la struttura dell’Area Marina Protetta dedicata in modo particolare al mondo della scuola e delle agenzie formative), concessi in utilizzo per questa finalità dal Comune di Cabras.

La Giunta comunale ha infatti deliberato il patrocinio gratuito dell’iniziativa del progetto di educazione ambientale dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Cnr, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Sea scout” e l’Area marina protetta del Sinis.