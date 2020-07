Domani prima riunione per la commissione speciale sulla sanità oristanese

Sarà eletto il presidente tra i consiglieri di minoranza che ne fanno parte

Si riunirà domani pomeriggio per la prima volta la nuova Commissione speciale sulla sanità oristanese, istituita la scorsa settimana dal Consiglio comunale. All’ordine del giorno l’elezione di presidente e vice-presidente. La presidenza sarà affidata ad un consigliere di minoranza.

Fanno parte della Commissione speciale sanità tutti i capigruppo e i consiglieri comunali indipendenti o non appartenenti ad alcun gruppo: Danilo Atzeni, Veronica Cabras, Patrizia Cadau, Carlo Cerrone, Francesco Federico, Mauro Licandro, Monica Masia, Vincenzo Pecoraro, Giuseppe Puddu, Andrea Riccio, Efisio Sanna, Davide Tatti e Anna Maria Uras.

La commissione nasce per attivarsi in ogni sede istituzionale per riconquistare la centralità e la piena funzionalità di ogni servizio sottratto all’ospedale San Martino ed al territorio provinciale.

La Commissione si impegnerà inoltre per incentivare l’efficienza di tutti i servizi sanitari, con particolare attenzione al reintegro ovvero all’implementazione delle necessarie risorse umane, strumentali ed economiche.

La Commissione vorrà conoscere, comprendere e analizzare la situazione di fatto della sanità oristanese. Sarà compito dell’organismo consiliare affrontare le cause e gli effetti derivanti dall’indebolimento e le tematiche inerenti la tutela e la salvaguardia del sistema sanitario locale, anche in stretta correlazione al manifestarsi della progressiva diminuzione del numero di operatori sanitari e del personale tecnico e amministrativo impegnati nelle strutture pubbliche in provincia.

La Commissione si riunirà almeno due volte al mese e dovrà concludere il suo compito entro 12 mesi dall’insediamento.

Lunedì, 20 luglio 2020

