Aggredì il ginecologo, condannato a tre anni e sei mesi di carcere

Bruno Lacu era stata aggredito nell’aprile del 2015. Si trovava nel suo ambulatorio di via Sardegna, al terzo piano del palazzo Cier, quando un giovane si era presentato all’ingresso chiedendo alla sua segretaria di poterlo vedere. Alla vista del medico, il giovane lo aveva colpito con pugni al volto e alla testa, per poi scappare. Il ginecologo era stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale San Martino.

“È andata come doveva andare”, il commento del ginecologo sulla sentenza. “La difesa mi ha accusato di pregiudizi razziali, ma sono il punto di riferimento per tutti i cittadini rom di Oristano”.

Dovrà scontare tre anni e sei mesi di reclusione (senza condizionale) per lesioni gravi il cittadino di origini rom che nel 2015 aveva aggredito il noto ginecologo di Oristano Bruno Lacu. Dopo cinque anni e sette udienze è arrivata la sentenza definitiva del processo. L’aggressore dovrà anche pagare 3.600 euro di provvisionale per i danni e 3.500 euro di spese legali.

Fonte: Link Oristano





