In tanti ad Arborea per ricordare l’umanità di don Peppe Branchesi È stato presentato anche il libro dedicato al religioso scomparso a causa del Covid

“Un intenso ministero sacerdotale, il suo”, ha detto il presidente della Pro loco di Arborea, Paolo Sanneris: “non solo come uomo di preghiera e come docente, ma anche per l’impegno sociale, in difesa e sostegno dei più deboli, degli ultimi che vivono in terre e paesi lontani, ma che sono stati sempre vicini a don Peppe: nel pensiero, nelle preghiere, nelle azioni di concreta solidarietà. Questo il messaggio che ci lascia”.

In chiusura, il presidente della Pro loco Paolo Sanneris ha letto il testo di una pergamena dedicata a don Peppe, mentre il bersagliere Italo Pivetta suonava “Il Silenzio”. Infine, alle 21 nella chiesta parrocchiale “Cristo Redentore” si è svolta la messa in memoria del religioso, officiata da don Silvio Foddis.

L’incontro si è svolto sabato nello spazio all’aperto della ex GIL, in corso Italia. Ad aprire la serata – dopo le note di “L’Arcobaleno” di Mogol cantata da Adriano Celentano – gli interventi del presidente della Pro loco, Paolo Sanneris, e del sindaco, Manuela Pintus.

Fonte: Link Oristano





Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.Per info e segnalazioni scrivi a