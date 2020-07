Emanuela Loi, 28 anni dopo la morte con Borsellino quel filo sottile che la lega al cuore di tutti i sardi. Oggi l’anniversario della strage di via D’Amelio, non esiste un sardo che non ricordi con grande amore quella giovane poliziotta rimasta uccisa mentre faceva la scorta al giudiceBorsellino: uno dei personaggi che è entrato di più nel cuore della nostra Isola, dove tante strade, scuole e piazze sono state intitolate alla sua bellissima memoria, e a quel sorriso indimenticabile. Forse come pochissimi altri, la sua scomparsa quando era così giovane e il simbolo del suo coraggio sono rimasti una sorta di icona per la nostra Isola.

Tante anche oggi le ricorrenze, a Cagliari anche il sindaco Truzzu con Fai ha deposto una corona di fiori nella piazza di Genneruxi intitolata proprio ad Emanuela. Anche Sestu ricorda Emanuela Loi, la poliziotta uccisa il 19 luglio 1992 nella strage di via D’Amelio, dove hanno perso la vita anche il magistrato Paolo Borsellino e altri quattro agenti della sua scorta. Anche lo scorso anno furono presenti, al cimitero, anche i parenti della giovane poliziotta, morta a pochi mesi dal suo venticinquesimo compleanno. A renderle omaggio, tra gli altri, anche il sindacato di polizia del Sap: “Come ogni anno il Sap Cagliari ha presenziato alla messa di commemorazione in ricordo di Emanuela Loi, deponendo una corona di rose bianche sulla sua lapide. Un caro abbraccio al fratello Marcello e a tutti i parenti”. Anche a Reggio Calabria, persino in. una città così lontana dalla nostra Isola, è stata dedicata una scuola in memoria della poliziotta sarda rimasta coinvolta nella drammatica strage di mafia.